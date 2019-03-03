0553 313 94 23

Bakanı Selçuk, Katarlı mevkidaşı Hammadi ile Katar'da bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Katarlı mevkidaşı Muhammed el-Hammadi ile eğitim alanında iş birliğini güçlendirme meselesini görüştü

03 Mart 2019 Pazar 21:33
Bakanı Selçuk, Katarlı mevkidaşı Hammadi ile Katar'da bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Katarlı mevkidaşı Muhammed el-Hammadi ile eğitim alanında iş birliğini güçlendirme meselesini görüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 12. Eğitimde Mükemmellik Ödül Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Katarlı mevkidaşı Hammadi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'de Katar okulu açılması (Katar Bilim Koleji), Arapça öğretmenlerinin dil yeterliliklerinin artırılması, Türkiye'de bu alanda eğitim verecek bir merkezin kurulması gibi konular ele alındı.

Bakan Selçuk, görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi zinde tutmak için eğitimcilere büyük görevler düştüğünü kaydederek "Bir ülkenin en önemli zenginlik kaynaklarından yetişmiş insan gücü potansiyelini yarınlara hazırlayacak olan öğretmenlerdir. Dolayısıyla, eğitimcilerimizin eğitimi konusunda tecrübe paylaşımında bulunabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Katar'ın Türkiye'de açmak istediği okul hakkında çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, farklı eğitim konularında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Eğitim uzmanlarından oluşan ortak çalışma komitesi kurularak iş birliği çalışmalarının başlaması gerektiğini anlatan Selçuk, Katar Eğitim Bakanlığının Katar'daki Türk okuluna verdiği destek için teşekkür etti.

Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı Muhammed el-Hammadi de Türkiye'nin özellikle mesleki, teknik ve özel eğitim alanlarındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Türkiye'den 2015'ten bu yana ilk kez bir Mili Eğitim Bakanının Katar'ı ziyaret ettiğini vurgulayan Hammadi, Bakan Selçuk ve heyetini Katar'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hammadi, Türkiye-Katar ilişkilerinin istisnai bir nitelik taşıdığını ve diğer birçok ülkenin buna gıpta ettiğini aktardı.

İki ülke arasındaki en önemli iş birliği alanının eğitim olduğunu vurgulayan Hammadi, "Bundan sonra da karşılıklı olarak birçok alanda projeler hayata geçirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'de Arapça öğretimine destek olmak istediklerini de anlatan Hammadi, bu amaçla Türkiye'de bir merkez kurmak istediklerini kaydetti.

Hammadi, iki ülke arasında karşılıklı öğretmen ve uzmanların ziyaretleri ile müfredat ve eğitim yöntemleri açısından bilgi paylaşımı yapılabileceğini ifade etti.

Ülkesinin tüm imkanlarını eğitimin güçlendirilmesi için kullandığına işaret eden Hammadi, Eğitimde Mükemmelliyet Ödülleri'nin de bu amaçla verildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, temasları kapsamında Katar Bilim ve Teknoloji Okulu'nu da ziyaret etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 21:33
  1. Milli Eğitim Bakanı
  2. Ziya Selçuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa’da Cevheri seçim bürosunu açtı
    1. Şanlıurfa’da Cevheri seçim bürosunu..
    2. Yaşam Akademisi Mart programını..
    3. Gaziantep Basketbol durdurulamıyor
    4. Medipol Başakşehir şampiyonluğa koşuyor
    5. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden Medical..
    6. Lösemi hastaları Lösante Hastanesi’nin..
    7. TKDK’dan 1,5 milyar TL hibe desteği
    8. AK Partililer’in Elbeyli’ye çıkarma..
    9. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    10. Tatilciler, fotoğraf çekmek için buz..
    11. EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi
    12. Beşiktaş'ın golcüleri deplasmanda kayıp
    13. Serkan Reçber'den şampiyonluk..
    14. Yangın çıkan pansiyon kullanılamaz..
    15. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019..
    16. "Kudüs işgal altındayken ben nasıl..
    17. Bursaspor galibiyet hasretine son verdi
    18. İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan..
    19. Deposu yandı, alevler arasından canını..
    20. Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için..
    21. Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
    22. ABD tutuklu Velid için harekete geçti
    23. Mersin, en fazla boşanma yaşanan..
    24. Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı..
    25. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı..
    26. AK Parti Mardin gençliği her ilçede..
    27. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı
    28. Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin..
    29. Terör devleti İsrail askerleri 24..
    30. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul etmiyor! "Ölürsem cenazemi vermeyeceklerini söylediler"
    68 yaşındaki teyzeyi hastaneler kabul etmiyor! "Ölürsem cenazemi vermeyeceklerini söylediler"