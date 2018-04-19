Bakanı öldüren katilden inanılmaz sözler

Karababa'nın, "Plastik şirketim var. 2014’ten beri iş yapma, yapılacak işte yardımcı olma vaadiyle benden 650 bin dolar ve 350 bin TL aldı.

Parayı istedim vermedi. Alacaklarımı konuşmak için buluştuk. Bu sırada,’Sen bana 2 bin 500 TL daha ver, ben halledeceğim’ deyince kendimi kaybettim. Bıçağı çıkartıp salladım. Bunu sonuna kadar hak etti” dediği öne sürüldü.