Bakanı Fatih Dönmez: Madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye'de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor.

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