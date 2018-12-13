Bakanı açıkladı! Ankara'daki YHT kazasında ölü sayısı yükseldi

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşı döktü. Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamada, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi. Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Ulaştırma Bakanı kazayla ilgili şu bilgileri verdi:

''Bu sabah Ankara Garı’ndan Konya’ya hareket eden trenimiz saat 06.36 sularında Yenimahalle ilçemizde yol kontrolünden dönen lokomotif ile kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir.

Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 vatandaşımız yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Olay yerinde gerekli, olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Gelişmelerle ilgili sizler aracılığıyla kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Şuandaki bilgilerimiz bundan ibarettir. Ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, hastanelerimizde tedavi gören 47 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum.

Kazayla ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları devam etmektedir. Bilgileri sizinle paylaşacağız.''

Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Enkaz altında yaralı yok." yanıtını verdi. Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Aileleri yıkıldı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde göz yaşı döktü.

Kazada Prof. Albayrak da hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi.

Yaralılar arasında akademisyenler de var

Kazada yaralananlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde ders veren 5 akademisyenin bulunduğu öğrenildi.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazayı, derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Ankara’da ikamet eden ve sabah treniyle üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden kazada yaralananlar olmuştur. Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan (Misafir Öğretim Üyemiz), Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında yer almaktadır. Akademisyenlerimize Ankara’da gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta olup üniversite olarak sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışma arkadaşlarımız ve kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah’tan rahmet dileriz" denildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül: İhmal olup olmadığı sonuna kadar takip edilecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de kazayla ilgili ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli adli soruşturmayı titizlikle takip edecek, görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak, bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksiklik olup olmadığını sonuna kadar takip edecektir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: İhbar 06.38'de geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise 112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye birimine tren kazası ile ilgili saat 06.38'de ihbar geldiğini belirtilerek, çeşitli noktalardaki istasyonlardan toplam 55 itfaiye personelinin 20 araçla birlikte saat 06.39'da olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Dedektör köpekler de kullanılıyor

Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor. Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.

206 yolcu vardı

Kaza yapan YHT’de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Onkoloji Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

10 kilometre sonra kaza yaptı

Uzmanlar, kazanın YHT’nin Ankara Garından hareket etmesinin ardından 10 kilometre sonra Marşandiz Tren İstasyonu'na geldiğinde bu kazayı yaptığına dikkati çekerken, duracağı durağa ise yine yaklaşık 9 kilometre mesafede olduğu için trenin saatlik 250 kilometre hıza ulaşmasının mümkün olmadığı, bu kazayı henüz 90-100 kilometre hıza ulaştığında yapmış olabileceğini belirtti.

YHT seferleri Eryaman Garı'ndan yapılıyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, YHT Garı'na gelen biletli yolcular, otobüsler ile Eryaman istasyonuna taşınıyor.

TCDD yetkilileri, seferlerin Eryaman YHT Garı'ndan saat 12.15 itibarıyla yapılmaya başlandığını bildirdi. Ankara YHT Garı'na gelen yolcuların, otobüsler ile Eryaman YHT Garı'na götürüldüğünü belirten yetkililer, yolcuların, buradan da trenlerle gidecekleri yere devam edeceklerini kaydetti.

Yetkililer, kaza nedeniyle bazı seferlerin de iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen seferler için bileti olan yolcuların ücretlerinin tamamının iade edildiğini veya başka bir güne ertelendiğini aktaran yetkililer, seferlerin, kazanın yaşandığı bölgedeki çalışmaların tamamlanması ve enkazın kaldırılmasının ardından normale döneceğini vurguladı.

Sağlık bakanından yeni açıklama

Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamada, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi.