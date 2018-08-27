SGK borçlarının yapılandırması için son gün bugün!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK borçlarının yapılandırması için bugün son gün. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için Sosyal Güvenlik Müdürlüklerimiz saat 23.59'a kadar hizmet verecek" dedi.