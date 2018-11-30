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Bakan duyurdu: Yakın zamanda açıklayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız" dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 11:21
Bakan duyurdu: Yakın zamanda açıklayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız" dedi.

"Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok"

Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor." açıklamasında bulundu

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:21
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. burs
  3. Bekir Pakdemirli

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  • Verychg Verychg47 dk önce
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