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Bakandan müjde! Devlet 200 milyon dolar verecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, tarıma dayalı sektör ihracatçılarına yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak." açıklamasında bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:10
Bakandan müjde! Devlet 200 milyon dolar verecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında, istihdam ve sanayide stratejik öneme sahip tarım sektörünün, gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye dış ticaretinde önemli  bir paya sahip olduğunu belirtti.

Tarım sektörüne ve ihracata artı değer kazandırılması amacıyla Türk  Eximbank'ın tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının  kararlaştırıldığını ifade eden Pekcan, bu kapsamda, sektörde özellikle mevsimsel  alımlar ve alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu dönemler  için "Mevsimsel Kredi Destek Programı"nın uygulamaya konulduğunu vurguladı.

200 milyon dolar ilave finansman sağlanacak

Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank, yeni başlattığı Mevsimsel Kredi Destek Programı ile  yıl sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım  ürünleri ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon dolar ilave finansman  sağlayacak. Bu kapsamda tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank'tan kredi  taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda Mevsimsel Kredi Destek  Programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin  toplam krediler içindeki payı artırılacak. Ülkemiz ihracatçılarına 12 şube ve 14  irtibat bürosuyla hizmet veren Türk Eximbank, tarım sektöründe faaliyet gösteren  ihracatçıların uygun finansman olanaklarından azami faydalanmasına büyük önem  vermektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen firma ziyaretleri, toplantı, seminer  eğitim gibi faaliyetleriyle Eximbank, desteklerini firmalarımıza etkin şekilde  tanıtmaktadır."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:10
  1. EKONOMİ
  2. Ruhsar Pekcan
  3. ticaret
  4. destek

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