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Bakandan milli füze müjdesi!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'Bora-2 için çalışmalar başlatıldı. Detaylarını anlatsam, Kılıçdaroğlu’nu da, seçimi de unutursunuz. İlerleyen süreçte açıklayacağız.' dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:46
Bakandan milli füze müjdesi!

Milli Savunma Bakanı Canikli, “280 km menzilli tamamen milli füzemiz Bora-1 envantere girdi. Şimdi daha ileri teknolojiye ve daha uzun menzile sahip Bora-2 için çalışıyoruz” dedi.

UZUN MENZİLLİ FÜZE!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçtiğimiz yıl test çalışmaları başarıyla tamamlanan 280 kilometre menzilli ilk milli füze Bora-1’in TSK envanterine eklendiğini, bu füzenin daha uzun menzilli ve ileri teknolojiye sahip versiyonu olan Bora-2 için de çalışmaların başlatıldığını söyledi.

TBMM’de AKŞAM’a konuşan Canikli, Bora-2 füze sisteminin detayları ve menzilinin ilerleyen süreçte açıklanacağını belirtti. Milli füzelerin, yön bulma cihazları GPS ve ANS dışındaki tüm aksamlarının tamamen yerli imkanlarla üretildiğini hatırlatan Canikli, “ABD’den ithal ettiğimiz bu iki cihazı da, 2019 içinde milli imkanlarla kendimiz üreteceğiz” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Canikli, şunları söyledi: Bora-2 için çalışmalar başlatıldı. Detaylarını anlatsam, Kılıçdaroğlu’nu da, seçimi de unutursunuz. İlerleyen süreçte açıklayacağız.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 11:46
  1. Milli Savunma Bakanı Canikli

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