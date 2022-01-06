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Korona Virüs Bakan'dan kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça...
Korona Virüs

Bakan'dan kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça...

Koronavirüs vakalarının rekor kırmasının ardından Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan kritik çağrı geldi. Bakan, Koca "Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:29:00 -
Bakan'dan kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça...

Vaka sayısının rekor seviyeye yükselmesinin ardından Sağlık bakanı Koca uyarıda bulundu. Koca, "Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım" ifadelerini kullandı.

Rekor kırıldı

Türkiye'de dün 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece 2020 Mart ayından beri günlük en fazla vaka sayısı açıklanmış oldu.

Karantina süresi 7 güne düşürüldü

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından karantina süresinin 7 güne indirilmesi kararlaştırıldı. 5. günden sonra PCR testi negatif çıkanların karantinası bitmiş sayılacak. 7 günün sonunda ise hafif veya hiç semptom göstermeyen kişilerin de karantinası sona erecek.

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