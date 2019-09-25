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Bakan Varank'tan CHP ve İP'in gizli IMF görüşmesine tepki!

CHP ve İYİ Parti isimlerin IMF yetkilileriyle ile yaptığı gizli görüşmeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tepki gösterdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:03
Bakan Varank'tan CHP ve İP'in gizli IMF görüşmesine tepki!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi toplu açılış törenine katıldı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, "Eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz."

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Varank, "Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var." diye konuştu.

"Derin düşüncelere sevk ediyor"

IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüşmesi ile ilgili açıklama yapan Varank, "Kamuoyuna açık şekilde görüşmek varken gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Muhalefetin her türlü spekülasyona gayet açık bu görüşmenin içeriğini hala tam anlamıyla açıklayamıyor oluşu, bizleri aslında derin düşüncelere sevk ediyor. Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi, asla kabul edebileceğimiz bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım; Türkiye'nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz." dedi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:03
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. IMF
  3. CHP
  4. İyi parti

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