Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan belediye başkanları hapse atılsın

İmar affında tüm partilerin de ittifakı ile tek istisnanın İstanbul Boğazı ve Sur içi olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, Şehircilik Bakanlığı'nın başlı başına bir bakanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Memleketi Kayseri'de, imar affıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, imar affı konusunun alelacele ortaya atılmadığını, bununla ilgili gecesini gündüzüne kattığını söyledi.

"DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜTÜK"

Ülke genelindeki 26,5 milyon bağımsız yapının yüzde 60'ının imara aykırılık taşıdığını belirten Bakan Özhaseki, "Bu yasaya ben, bir senedir emek veriyorum. Bu bir sene içinde şu anda yazmış olduğumuz nihayetinde bir sayfalık yasanın her bir satırının arkasında emin olun, neredeyse bir aylık çalışma var. Cümleleri bile birkaç kez elden geçirip değiştirilerek her bir kelimenin üzerinde çalışılarak buraya geldi. Niye böyle yaptık. Türkiye'de ilan ettim, çok kesin bilinmemekle birlikte 26,5 milyon bağımsız birim var. Bunun yüzde 60'ı imara aykırılık teşkil ediyorsa, siz siyaset kurumu olarak 'banane kardeşim' diyemezsiniz. Yıkın hepsini de diyemezsiniz. Nihayetinde bu Türkiye'nin bir değeri. O zaman çözüm bulmak zorundasınız. İşte, bu alanda biz de uzun zamandır çalıştık. Bakanlar kurulunda 2-3 kez görüştük. Ekonomik kurulda görüşüldü. OHAL ile çıkarsak mı diye düşündük. OHAL komisyonunda tek tek anlattık. Orada görüşüldü. Ancak, bu zamana tesadüf etti'' diye konuştu



"İMAR AFFI ERKEN SEÇİM YATIRIMI ASLA DEĞİL"



İmar affı konusundaki olumlu eleştirilere katılacağını, hatta bunlardan yararlanacağını dile getiren Bakan Mehmet Özhaseki, bu konunun seçim yatırımı olarak değerlendirilmesinin haksızlık ve insafsızlık olacağına değinerek, şunları söyledi :



''Yani, erken seçim kararı alınacağı bizim aklımızda doğrusu yoktu. Niye, kararımız, bizim gelecek sene Kasım ayında seçimi yapmaktı. Biz de çok rahat davranıyorduk. Hatta ben, bizim bakanlığımızla ilgili bir torba yasasına hazırlamıştım. Torba yasası içinde imar kanunu ile ilgili çok net yeni kanunlar vardı. Kentsel dönüşüm ile ilgili çok net, yepyeni bir anlayış, bir mantık geliyordu. Bunun içinde belki insanların senelerdir beklediği imarı biraz disipline edecek, bir biçime, kıvama getirecek maddeler vardı. Bunların hiçbirini ne yazık ki getiremiyoruz. Şimdi mecburen maliyenin yasası içerisinde bir gelir kalemi ve bir harcama kalemi olduğu için aynı zamanda maliye torbası içinde iki madde halinde düşündüklerimizi getiriyoruz.''