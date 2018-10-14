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TMO mısır alımına yarın başlıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün yarından itibaren mısır alımlarına başlayacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mısır alım fiyatının 2017'ye göre yüzde 25 artırılarak ton başına 950 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 13:12
TMO mısır alımına yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mısır alım fiyatının 2017'ye göre yüzde 25 artırılarak ton başına 950 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Mısır fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüz, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere “Mısır Alımlarına” başlayacaktır.

Yüzde 25 arttı

2017 yılında ton başına 760 TL olarak açıklanan mısır alım fiyatı 2018 yılında yüzde 25 artışla ton başına 950 TL olarak belirlenmiştir.

Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabileceklerdir.

Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üreticimizin hesaplarına aktarılacaktır. TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı mısır alımlarının ülkemize ve mısır üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 13:12
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Toprak Mahsulleri Ofisi
  3. Mısır

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