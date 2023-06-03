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Avrupa Bakandan acı reçete
Avrupa

Bakandan acı reçete

Yeniakit Publisher
2023-06-03 08:23:00 -
Bakandan acı reçete

Sağlık sisteminin alarm verdiği Almanya’nın Sağlık Bakanı Lauterbach, hastanelerin yüzde 25’inin kapanabileceği uyarısında bulundu

Bakan Karl Lauterbach, ülkede planlanan tartışmalı hastane reformunun, yapı ve finansal olarak zor durumda olan birçok hastanenin hayatta kalmasını sağlayacağını kaydetti. Bakan, reformun yapılmaması halinde hastanelerin yüzde 25'inin kapanabileceğini söyledi. Lauterbach, "Hastanelerde kontrolsüz bir iflasın başlangıcındayız" dedi ve reformun şart olduğunun altını çizdi.

ŞİKÂYET TAVAN YAPTI

Almanya'daki 1900 hastanenin yüzde 60'ı mali sorunlar yaşıyor. Hastanelerdeki ekipmanların eski olmasından, personel eksikliğinden, acil servislerde bekleme sürelerinin çok uzun olmasından, tedavi kalitesinin düşmesinden ve çok fazla olan bürokrasiden şikâyet ediliyor. Reforma göre, hastaneler artık sadece tıbbi vaka sayısına göre finanse edilmeyecek. BERLİN 

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