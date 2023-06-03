Bakandan acı reçete

Bakan Karl Lauterbach, ülkede planlanan tartışmalı hastane reformunun, yapı ve finansal olarak zor durumda olan birçok hastanenin hayatta kalmasını sağlayacağını kaydetti. Bakan, reformun yapılmaması halinde hastanelerin yüzde 25'inin kapanabileceğini söyledi. Lauterbach, "Hastanelerde kontrolsüz bir iflasın başlangıcındayız" dedi ve reformun şart olduğunun altını çizdi.

ŞİKÂYET TAVAN YAPTI

Almanya'daki 1900 hastanenin yüzde 60'ı mali sorunlar yaşıyor. Hastanelerdeki ekipmanların eski olmasından, personel eksikliğinden, acil servislerde bekleme sürelerinin çok uzun olmasından, tedavi kalitesinin düşmesinden ve çok fazla olan bürokrasiden şikâyet ediliyor. Reforma göre, hastaneler artık sadece tıbbi vaka sayısına göre finanse edilmeyecek. BERLİN

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