İş başı eğitim programında günlük ödeme 85 lira oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarının 85 liraya çıkarıldığını açıkladı.24 Ocak 2019 Perşembe 11:19
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 75 liradan 85 liraya çıkardıklarını bildirdi. İŞKUR'un bu uygulmasından çok sayıda kişi yararlanıyor.
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