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Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı! "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan son rakam belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar 2 milyar 30 milyon 380 bin lira toplandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:22:00 -
Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı! "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan son rakam belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında bugüne kadar 2 milyar 30 milyon 380 bin lira toplandığını bildirdi.

30 Mart’ta Erdoğan’ın öncülüğünde başlatıldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" başlıklı milli dayanışma kampanyasına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Kampanya kapsamında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 lira toplandığını açıklayan Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6 milyon 405 bin 225 SMS attığını kaydetti.

“Devlet ve millet el ele verdi”

Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Selçuk, milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını belirtti.

Bakan Selçuk, devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek bir dayanışma sergilediğine işaret ederek, "Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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