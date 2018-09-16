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Bakan Ziya Selçuk'tan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesi, ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır” dedi.

16 Eylül 2018 Pazar 16:25
Bakan Ziya Selçuk'tan yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Selçuk mesajında, yeni bir eğitim-öğretim yılının başladığını hatırlatarak, “Eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkansız bir heyecanın içindeyiz. Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti tüm eğitim-öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun. Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden milli eğitim ailemizin her bir ferdi omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteği ile yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız” dedi.

Bakan Selçuk, öğretmenlere seslenerek, “Sizler öğrencilerimizin hayat kapılarını açan anahtarlarsınız. Yavrularımıza siz rehberlik edecek, düşlediğimiz dünyaları inşa etmeleri için sizler onlara yardımcı olacaksınız. Sadece çocuklarımız değil, hepimiz sizlere emanetiz. Sevgili velilerimiz; milli eğitim ailemizin asli bir parçası olduğunuzu unutmayınız. Sabırla ve fedakarca büyüttüğümüz çocuklarımızı usanmadan dinleyelim. Onlara kulak verirsek, kendilerini ifade etmelerine fırsat tanırsak, emin olun ki her çocuğumuzun içindeki o muhteşem potansiyel ve kahraman canlanacaktır. Çocuklarımızı hep birlikte çalışarak, birbirimize güvenerek en iyi ve güzel şekilde yetiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ziya Selçuk, öğrencilere daha parlak bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Sizler için milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, evrensel ile yerel değerleri harmanlamış, girişimci, vizyoner, dünyadaki gelişmeleri takip eden, bilime sevdalı, teknoloji üreten ve mutlu bireyler olabileceğiniz daha parlak bir gelecek hazırlamak bizim vazifemiz. Siz ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla yerine getirmeniz sizden tek beklentimiz. Biz her daim yanınızdayız ve tek işimiz size hizmet etmektir. Bu düşüncelerle çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiamıza 2018- 2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu çalışmalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 16:25
  1. Milli Eğitim Bakanı
  2. Ziya Selçuk
  3. Yeni eğitim öğretim yılı

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