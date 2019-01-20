Bakan Selçuk öğrencilik hayatıyla ilgili o detayı ilk kez paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi programında çok önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Aslında eğitimi sadece okulla ilişkilendirmek lazım. Eğitimde başarı bir maraton koşusu gibi. Okulda ben parlak bir öğrenci değildim. Okuldaki mekanizma bana göre değildi. Daha araştırmacı bir tarzım vardı.

"Lise birinci sınıfta kaldım"

Bizim dönemimizde öğretmenler çok iyiydi. Hatta sınıfta kalmak çok sıradan bir şeydi. Ben de lise birinci sınıfta ikmale kaldım. Okula 4.5 yaşında başladım.

Çocuğun eğitimi dediğimizde büyüklerle vakit geçirebilmek, doğada daha fazla vakit geçirebilmek aslında bir eğitimdir. Hayata dokunmazsa çocuk bütünsel olarak gelişmez. Siz ders çalışmak için çocuğu zorlarsanız onu başka bir yerden çıkar.

Benim için kilit olay: Kitap okumak. Kitap okuyan çocuklar her zaman fark atar. Okuduğunu anlaması artıyor ve böylelikle Matematik daha iyi hale geliyor. Yabancı dili daha çabuk öğreniyor.

2023 Eğitim vizyonu için 3 yıllık bir altyapı çalışması var. Herkesin üniversite okumasına gerek kalmadan liseler açıyoruz. ASELSAN, ODTÜ ile sürekli çalışmalar yapıyoruz. İş garantili liseler açıyoruz. Türkiye'de üniversiteyi bitirmek iş istihdamı olarak görülüyor. Bunu değiştirmek istiyoruz. Ben okulu çok önemserim. Toplumda aile neyse okul da o kadar önemlidir.

Herkes kendi kişisel ölçütlerinde okulları yönetmeye çalışıyor. Hiçbir ülkenin eğitim kalitesi öğretmenin kalitesinden öteye geçemez.