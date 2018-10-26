Bakan Ziya Selçuk: En iyi ders teneffüs

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi üçüncü öğretim yılı içerisinde yapılabilmesi için altyapı hazırlık dönemi gerekiyor. Elbette bazı sorunlar çıkabilir. Ama hedefimiz bu. Gelişimsel olarak bir çocuğun çocuğun okul için okulun da çocuk için hazır olmasıdır. Okula başlama yaşında 69 ay taban olacak.

Ders saatlerinin süresi ve çeşidinin azalması gibi çeşitli olasılıklar var. Dünya örnekleri ve tecrübeler var. Geçmişte yapılmış çalışmalar var. Çalışmaların üzerine bir şey inşa ediyoruz. Bu inşa süresinde çocuklarımızın daha nitelikli eğitim almaları için teneffüs sürelerinin artması var. Teneffüs bizim en iyi derslerimizin arasında.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızla ortak çalışmalar planlıyoruz. Bizim de bir bilimsel metedolojiden gelen insanlar olarak şu kadar dakika olacak diyemeyiz. Veriye bakarız. Öğretmen ve öğrenci açısından sıkıntı olmaması lazım. Bu sene başlasaydık sıkıntı ile karşılaşabilirdik. Pilot bölgelerle yapacağız. Ani değişiklikler yapmadan bu süreci ortaya koymak gerekiyor. Amaç tam bir çocuk yetiştirmek. Sadece akademik sorulardan oluşan derslerle muhatap kıldığımızda çocuğun duygu gelişimi yetersiz kalıyor."