Bilal Tırnakçı kimdir? Bilal Tırnakçı görevden mi alındı? Bilal Tırnakçı nereli ve nerede görev yapıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. LGS yerleştirme sınav sonuçlarına göre 91 bin öğrenci boşta kaldı. Yerleştirmede hata yapıldığı ortaya çıkınca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı’yı görevden adı. Peki Bilal kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Bilal Tırnakçı biyografisi

Bilal Tırnakçı 1971 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Lise eğitimini Sivas'ta tamamlayan Bilal Tırnakçı, lisans tahsilini Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2001 Yılında, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler dalında yüksek lisansını tamamlayan Tırnakçı, 2003 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarında (TCDD) genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 11 Yılın sonunda 17 Nisan 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevine getirilen Bilal Tırnakçı, evli ve 4 çocuk babasıdır.