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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.

25 Haziran 2019 Salı 10:08
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.
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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:08
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