Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, oyuncak bebek koleksiyonu olduğunu açıkladı

Esenler Belediyesi Nar Projesi tanıtım programında kendisine hediye edilen oyuncak bebeği gülümseyerek alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Oyuncak bebek koleksiyonum var. Herkes bana oyuncak bebek hediye ediyor.” dedi.

Esenler’de ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünlerini satarak ticarete adım atacakları Nar Projesi’nin Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde tanıtımı yapıldı. Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler’deki girişimci ev hanımları da katıldı. Bakan Selçuk, hazırlanan stantları gezerek ev hanımlarının el emeği ile yaptığı örgü bebeklere ilgi gösterdi. Örgü bebeklerin bir çoğunu beğenerek alan Bakan Selçuk, uzun süre örgü bebek standında kaldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanıSelçuk’a hediye örgü bebek verildi. Bakan Selçuk,“Oyuncak bebek koleksiyonum var. Herkes bana oyuncak bebek hediye ediyor.” dedi.

Program Esenler’de gerçekleştirilen projelerin tanıtım videosu ile başladı. Ardından, programa katılan Nazlı Cuci, Nar Projesi ile yemek yapma isteğini nasıl e-ticaret sitesi ile satışa sunduğunu ve katıldığı eğitimleri anlattı. Cuci, kadınların bu projeye katılmaları ile, kendilerine saygılarının artacağını ve çocuklarına iyi bir rol model olacaklarını ve ev hanımlarının neler yapabileceklerini gösterdiklerini söyledi.

“E-ticareti ev ticaret diye çevirmişsiniz ”

"Evde ürettim bir tane çarşıya geldim bin tane" sloganıyla oluşan Nar Projesi’nde konuşan Bakan Selçuk, “Bizler çalışmanın ibadet olduğu bilinciyle yaşayan insanlarız ve az daha olsa bir eylem geliştirerek hem kendimize hem de topluma faydalı ameller içinde bulunuyoruz. Nar Projesi de işte bu anlamda önemli bir proje. Küçük küçük emeklerin birleşerek büyük bir faydayla buluştuğu bir proje olacak inşallah. Belediyemizde satışının ve pazarlanmasında siz değerli hanımlarımıza yardımcı oluyor. Bu proje ile hanımlarımız sadece ürettikleri ürünleri satıcıyla buluşturmayacaklar, aynı zamanda teknolojiyle de buluşturacaklar. Teknolojinin ticarette sunduğu fırsatlar ile buluşuyorlar ve özellikle bilişim projelerinin internet ağıyla dünyayı kuşattığı dönemde biz e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu anladık. Çoğumuz online satışlardan alışverişimizi yapıyoruz. Ayrıca projede o küçük kelime oyunu da hoşuma gitti.E-ticareti ’Ev ticaret’ diye çevirmişsiniz. Güzel olmuş, bizim evlerimize olan bağlılığımızı göstermesi açısından hem de oradan ev ticaretine bağlama güzel olmuş. E-ticaret küreselleşen dünyada ekonominin itici gücü olmaya da devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ticaret hacmi her yıl katlanarak devam ediyor. Evde ürettiğiniz ürünlerde artık vergiden muaf tutuyoruz, biz böylece kadınlara ilham veren pozitif ayrımcılığı da hayata geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Esenler’de herkesi zengin edeceğiz”

Nar Projesi’nin kadınların topluma kazandırılması için önemli olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, ”Biz hanımlarımıza dünya pazarını açmamız gerekir. Sadece Esenler’deki insanlarımızın satın alacağı bir pazar değil. Bunun üzerine dünyada Türkiye’de en etkili kim dedik, akıl danışmaya gittik, sorduk, nasıl yapabiliriz? Bizim dedik şöyle bir iddiamız var: Esenler’de herkesi zengin edeceğiz. Böyle bir iddiamız var, bu iddiamızı gerçekleştirmek için nasıl yaparız diye araştırmalara başladık. Bizim insanımız sevdalı, bizim insanımız dertli, niye zengin olmasın, olmaması için ne eksiği var. Onun üzerine bu arayış sonrasında Nar Projesi ortaya çıktı” diye konuştu.

Program bitiminde Nar Projesi’nin Instagram hesabından çekilişi kazanan Hamide Yılmaz’a örgülü nar hediye edildi, ardından hatıra fotoğrafı çekildi.