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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce'deki selden etkilenen vatandaşlara ait 18 Temmuz öncesine ait borçların bir yıl süreyle erteleneceğini açıkladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce'deki selden etkilenen vatandaşlara ait 18 Temmuz öncesine ait borçların bir yıl süreyle erteleneceğini açıkladı.
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:33
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