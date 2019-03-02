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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170’de çağrı cevapladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170’de çağrı cevapladı. Karşısında bakann sesini duyan vatandaş şaşkınlık yaşasa da hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:55
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170’de çağrı cevapladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170’de çağrı cevapladı. Karşısında bakann sesini duyan vatandaş şaşkınlık yaşasa da hizmetlerden memnuniyetini dile getirdi.

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın Alo 170 çağrı merkezini ziyaret etti. Burada tek tek çağrı merkezi personeli ile görüşen Bakan Selçuk, yanıtlanan çağrıları ve diyalogları da yakından izledi.

 

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Alo 170’e gelen çağrıyı yanıtlamak üzere kulaklığını taktı. Bakanın sesini duyan vatandaş önce şaşkınlık yaşasa da çağrı merkezinin hizmetlerinden memnuniyetini dile getirdi. Bakan Selçuk gazetecilere o diyaloğu anlattı. Selçuk; "Alo 170 hattımızdan memnun olduklarını ifade ettiler. 7/24 ne zaman arasalar çok net ve güzel cevaplar aldıklarını belirttiler. Gayet memnun olduklarını ifade ettiler. Biz de memnuniyetimizi dile getirdik. Güzel bir çağrıldı. Bu görüşmeden 100 puan aldı galiba performans değerlendirmesinde" diye konuştu.

 

Bakan Selçuk, eğitim salonlarını da gezerek burada sıraya oturup bir süre eğitim gören personel ile görüştü. Selçuk, Alo 170 ziyaretinin ardından Kdz. Ereğli ilçesine hareket etti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • İmanlı ülkücüİmanlı ülkücü45 dk önce
    Çoooook büyük bir iş yapmıştır(!)bakan hanım.memleketin bütün dertleri sona ermiştir ekonomik durumları fevkal'ade iyileşmiştir.Bundan böyle Müslüman Türk milletine gam yoktur(!)Tebrikler.

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