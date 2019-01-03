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Ailesini aradı! Bakan Ziya Selçuk’tan ‘zarif’lik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cahit Zarifoğlu’nun kızı Ayşe Zarifoğlu ile telefonda görüştü. Görüşmeyle ilgili Akit’e bilgi veren Ayşe Zarifoğlu; “Bakan Bey telefonla arayarak Mavera’nın bütün edebiyatçılarını çok sevdiğini, 300 kitap hediye ediyorsa bunların 50’sinin Cahit Zarifoğlu kitabı olduğunu söyledi. Mavera’ya gidip gelmiş bir bakanın bu işin üzerinde durup soruşturma yapacağına ve işi çözeceğine inanıyoruz” dedi.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:31
Ailesini aradı! Bakan Ziya Selçuk’tan ‘zarif’lik

Çanakkale’de Cahit Zarifoğlu’na ait ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’ kitabının tavsiye edilen kitaplardan çıkarılıp yerine Kemal Tahir’in sapkın ifadelerle dolu kitabının konduğu iddiaları üzerine kamuoyundan büyük tepkiler geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zarifoğlu ailesini telefonla arayarak Cahit Zarifoğlu’nun kızı Ayşe Zarifoğlu ile görüştü. Görüşmeyle ilgili Akit’e bilgi veren Ayşe Zarifoğlu, “Bakan Bey telefonla arayarak 300 kitap hediye ediyorsa bunun 50’sinin Cahit Zarifoğlu kitabı olduğunu ve her zaman da tavsiye edecekleri kitaplar olduğunu söyledi” dedi.

Cahit benim arkadaşımdı

Ayşe Zarifoğlu, şunları dile getirdi: “Yapılan haksızlığa üzülmüştük, ancak Bakan Beyin sosyal medyadan mesaj atması bizleri rahatlatmıştı. Bugün de bizi telefonla aradı. Üniversite yıllarında Mavera’ya gidip geldiğini ve Akif İnan’la beraber sendikada bulunduğunu, orada yetiştiğini söyledi. Zarifoğlu’nun kendileri için çok zarif biri olduğunu belirterek; ‘Biz onun karşısında durmayız, aleyhinde konuşmayız’ dedi. ‘Zarifoğlu ve diğer yazarlarla ilgili kesinlikle olumsuz kararlara imza atmayız’ dedi. Çanakkale’deki mevzunun lokal ve sınırlı olduğunu, konuya pedagojik olarak bakıldığını ve CHP’nin sürece olumsuz bir şekilde müdahil olduğunu belirtti. Bu işin peşinde olacaklarını söyledi.

Ezik değil, dik durmalıyız

Endişelerinin sadece babasıyla ilgili olmadığını belirten Zarifoğlu, şöyle devam etti: “Çeşitli eserler okunabilir, illa belli yazarları okumak gerekmez. Ama bugün Cahit Zarifoğlu’nun eserlerine böyle yaklaşılırsa yarın da tüm muhafazakâr yazarların kitapları tek tek yasaklanır. Bizim kaygımız bir şiir okudu diye Recep Tayyip Erdoğan’ı hapse atan zihniyetin Cahit Zarifoğlu ile ilgili de algı yönetimi yapmasıdır. Neticede eziklik ve yaranma çabasını bırakarak dik durmalıyız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:31
  1. Çanakkale
  2. Cahit Zarifoğlu
  3. Bir Değirmendir Bu Dünya
  4. Kemal Tahir
  5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  6. Zarifoğlu ailesi
  7. Cahit Zarifoğlu’nun kızı Ayşe Zarifoğlu
  8. Akit
  9. Ayşe Zarifoğlu
  10. Akif İnan

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