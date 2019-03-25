Bakan Yiğit Yığılca için çalışıyor

DÜZCE (İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, yüksekokula yeni bölümler kazandırma hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Yığılca’da atıl durumda bulunan bir binayı ilçeye konuk evi olarak kazandıran Başkan Yiğit, ilçedeki yüksekokul ihtiyacını dikkate alarak başlattığı girişimler sırasında, Düzce Üniversitesi’nin yer göstermesi talebine karşılık bu binayı Arıcılık Meslek Yüksekokuluna tahsis etmişti. Öğretime başlayan yüksekokula yeni bölümler kazandırmayı yeni hedef olarak belirleyen Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Düzce Üniversitesi ile başlattığı çalışmaları hızlandırdı.

Yeni dönemde seçim projeleri arasına da kattığı bu hayalini Başkan Yiğit, henüz yerel seçimler gerçekleşmeden başarmanın haklı gururunu yaşıyor. Yüksek Öğretim Kurulu ve Düzce Üniversitesi’nin aldığı karar neticesinde Yığılca’ya yeni dönemde Bankacılık ve Sigortacılık ile birlikte Sosyal Hizmetler bölümleri açılacağının müjdesi Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’e ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı değerlendirmede; "Her çalışmamızda olduğu gibi Yüksek Okulumuza iki yeni bölüm kazandırma hedefimize de ulaşmış bulunuyoruz. Her zaman şunun altını çizerek söylüyorum. Biz altı doldurulmayan hiçbir projemizi halkımızla paylaşmıyoruz. Hangi projemizi açıklıyorsak bilinmeli ki zemini sağlam temellere oturmuştur. Büyük zahmetlerle ilçemize kazandırdığımız Yüksek Okulumuz üçüncü senesini tamamlayacak. Üç yılda küçük adımlarla büyük işler başardık. En az İki bölüm daha kazandıracağız dedik. Projelerimizde de buna yer vermiştik. Müjdemizi umduğumuzdan daha da erken aldık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.