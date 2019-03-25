0553 313 94 23

Bakan Yiğit Yığılca için çalışıyor

DÜZCE (İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, yüksekokula yeni bölümler kazandırma hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:45
Bakan Yiğit Yığılca için çalışıyor

DÜZCE (İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, yüksekokula yeni bölümler kazandırma hedeflerine bir adım daha yaklaştı.


Yığılca’da atıl durumda bulunan bir binayı ilçeye konuk evi olarak kazandıran Başkan Yiğit, ilçedeki yüksekokul ihtiyacını dikkate alarak başlattığı girişimler sırasında, Düzce Üniversitesi’nin yer göstermesi talebine karşılık bu binayı Arıcılık Meslek Yüksekokuluna tahsis etmişti. Öğretime başlayan yüksekokula yeni bölümler kazandırmayı yeni hedef olarak belirleyen Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Düzce Üniversitesi ile başlattığı çalışmaları hızlandırdı.


Yeni dönemde seçim projeleri arasına da kattığı bu hayalini Başkan Yiğit, henüz yerel seçimler gerçekleşmeden başarmanın haklı gururunu yaşıyor. Yüksek Öğretim Kurulu ve Düzce Üniversitesi’nin aldığı karar neticesinde Yığılca’ya yeni dönemde Bankacılık ve Sigortacılık ile birlikte Sosyal Hizmetler bölümleri açılacağının müjdesi Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’e ulaştırıldı.


Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit yaptığı değerlendirmede; "Her çalışmamızda olduğu gibi Yüksek Okulumuza iki yeni bölüm kazandırma hedefimize de ulaşmış bulunuyoruz. Her zaman şunun altını çizerek söylüyorum. Biz altı doldurulmayan hiçbir projemizi halkımızla paylaşmıyoruz. Hangi projemizi açıklıyorsak bilinmeli ki zemini sağlam temellere oturmuştur. Büyük zahmetlerle ilçemize kazandırdığımız Yüksek Okulumuz üçüncü senesini tamamlayacak. Üç yılda küçük adımlarla büyük işler başardık. En az İki bölüm daha kazandıracağız dedik. Projelerimizde de buna yer vermiştik. Müjdemizi umduğumuzdan daha da erken aldık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    1. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    2. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    3. Amerikan Futbolu oynarken ayağını..
    4. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    5. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    6. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    7. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    8. Dünya Su Günü ve Orman Haftası..
    9. 25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik..
    10. "Bu millet gönderinde başka bayrak..
    11. Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere..
    12. Afganistan'da markette patlama!..
    13. Başkan Alıcık; “100 bin vatandaşımızın..
    14. Zeybekci: "Belediye bünyesinde bir..
    15. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 18..
    16. Kepez’de drag yarışları heyecanı
    17. Kangal cinsi köpeği çalan hırsız..
    18. Miraç Kandili hangi gün?..
    19. Ünlü Balıkçı, Başkan Adayına destek..
    20. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    21. "Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli..
    22. Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
    23. (Özel haber) Moldova Futbol..
    24. Öğrenciler projelerini sergiledi
    25. Mısır'da inşa ediliyor! Bittiğinde..
    26. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    27. Turuncu kitaplar braille baskısıyla..
    28. Bakan Yiğit Yığılca için çalışıyor
    29. Genç Uzman Onbaşının hayali ölüme..
    30. Binali Yıldırım eşiyle Gebze-Halkalı..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!