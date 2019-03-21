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Bakan Yardımcısından Gülüç’e Millet Bahçesi sözü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı ziyaret ederek, Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceğini söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:19
Bakan Yardımcısından Gülüç’e Millet Bahçesi sözü

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı ziyaret ederek, Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi için her türlü desteği vereceğini söyledi.


Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı ziyaretinde Başkan Demirtaş’ın ve Gülüç halkının taleplerini dinledi. Ziyarette AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Önceki dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kandilli Belediye Başkan Adayı Mustafa Güldalı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun,AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve teşkilatı, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Gülüç Belediye Meclis Üyesi Adayları hazır bulundu.


Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Millet Bahçesi Projesi ve dere ıslahı konusunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’dan talepte bulundu. Bakan Yardımcısı Aksu, Millet Bahçesi Projesi alanı için onay verirken, dere ıslahı için Başkan Demirtaş’a yardımcı olacağının sözünü verdi.


Ziyarete katılım sağlayan Gülüç ilçesinde ikamet eden, Filiz Yılmaz isimli vatandaş Bakan Yardımcısı Aksu’ya yanlış ilaçlama yüzünden arılarının öldüğünü söyledi. Bakan Aksu, vatandaşın mağduriyetine karşılık Yılmaz’a arısı ile beraber 10 kovan sözü verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:19
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