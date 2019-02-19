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Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Başkan Can’ı makamında ziyaret etti

Bir takım temaslar için Bilecik’e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret etti.

19 Şubat 2019 Salı 19:10
Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Başkan Can’ı makamında ziyaret etti

Bir takım temaslar için Bilecik’e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret etti.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er ve beraberindeki heyet üyeleri, Bilecik’teki temasları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret etti. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve beraberindeki heyet üyelerine teşekkür etti.



Dirilişin şehri Bilecik’e önemli konukları ağırladıkları için duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, “Yaklaşık 8 aydır dirilişin şehri Bilecik’imizde vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve milletvekilimiz Selim Yağcı’dan almış olduğumuz hizmet bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ziyaretiniz dolayısıyla çok mutlu olduk. Bilecik nüfusu itibariyle küçük bir il olabilir ancak nüfuzu itibariyle çok önemli ve büyük bir şehrimiz. Bizler çok şükür Bilecik’imiz iyi bir noktaya getirdiğimize inanıyoruz. Tabi ki daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ben ziyaretiniz dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum” dedi.



“İnşallah 31 Mart akşamı yeni bir başlangıç ve yeni heyecanın tarihi olur”


Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise, “Belediye Başkanımızı yeni döneminin hayırlı uğurlu olmasını ifade etmek, hem de destek vermek amacıyla ziyaret ettik. İnşallah 31 Mart akşamı yeni bir başlangıç ve yeni heyecanın tarihi olur. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle tekrar aday gösterilen Başkanımıza Ankara’da ve burada yapılabilecek yatırım ve çalışmalara ilişkin elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu söylemek için geldik. Bütün imkan ve olanaklarımızı biz Bilecik için seferber edeceğiz. Ne gerekiyorsa son adımına kadar yapmaya hazırız. Bilecik’in spor alt yapısının gelişmesine ve grupların daha kaliteli bir şekilde oluşması anlamında bizlere ne görev düşüyorsa elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Bilecik’in ve halkımızın emrindeyiz” şeklinde konuştu.



Öte yandan ziyaret sonrası Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’ya çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:10
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