0553 313 94 23

Bakan Yardımcısı Tunç, “Yönetimde de sürdürülebilirlik esastır”

Kaynakları kullanırken tarımdasürdürülebilirliği esas aldıklarını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Sürdürülebilirlik kullanılan kaynakların kıyamete kadar sürdürülebilir bir anlayış ile tarımsal faaliyette bulunulmaktır.

26 Mart 2019 Salı 15:20
Bakan Yardımcısı Tunç, “Yönetimde de sürdürülebilirlik esastır”

Kaynakları kullanırken tarımdasürdürülebilirliği esas aldıklarını belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Sürdürülebilirlik kullanılan kaynakların kıyamete kadar sürdürülebilir bir anlayış ile tarımsal faaliyette bulunulmaktır. Bu kapsamdayönetimde de sürdürülebilirlik esastır. İstikrar esastır” dedi.


Elazığ’da Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısı düzenledi. Kültür Park Mamürat’ülAziz Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’ta katıldı.


Ülke olarak bir seçim sürecinden geçildiğini ve bu sürecin ülke için çok önemli olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, “Tarım sektöründe sürdürülebilirlik diye bir tabir var. Yani biz kaynaklarımızı kullanırken tarımdasürdürülebilirliği esas alıyoruz. Sürdürülebilirlik kullanılan kaynakların kıyamete kadar sürdürülebilir bir anlayış ile tarımsal faaliyette bulunulmaktır. Bu kapsamdayönetimde de sürdürülebilirlik esastır. İstikrar esastır. Bu açıdan biz 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz hedefimiz yeni bir hükumet sistemine kavuştu. Ve bu hükumet sistemi şuanda devam ediyor. Bundan dolayı yeni hükumet sistemi fonksiyonel bir yönetim anlayışı sergilemek ve daha etkin daha hızlı kararlar alabilmek ve ülkeye hizmeti daha etkin yerine getirebilmektir. Bu hükumet sistemimizde kabine dışı bakanlarımızın varlığıile şuanda hükumetimiz devam ediyor" dedi.


Yeni hükumet sisteminden sonra ilk seçimin yapılacağını dile getiren Tunç, " Bu dönemde de istikrarın devamı noktasında sektörümüz çaba ve gayretlerini gösterir ise inşallah tarımdaki sürdürülebilirlik gibi yönetimde de sürdürülebilirliği yakalar ve önümüzdeki dönemde hem ilimize hem ülkemize çok büyük hizmetler yapacağımız konusunda tereddüdünüz olmasın. Bu konuda sizlerin vereceği destek son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın şuanda hem ülkemizdeki tartışılmaz liderliği hem de dünyadaki eşi benzeri görülmemiş bir üstün liderli vasfı, yine sizlerin desteği ile pekişecek ve devam edecektir" diye konuştu.


Toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri veSTK temsilcilerikatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:20
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’e tepki;
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    2. Gaün öğrencilerine akademik kariyer..
    3. Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın..
    4. ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern..
    5. Kartal Belediyesi’nden bez torba..
    6. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel..
    7. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
    8. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    9. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
    11. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
    12. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    13. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    14. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    15. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    16. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    17. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    18. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    19. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    20. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    21. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    22. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    23. Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3..
    24. Türkiye teknoloji buluşmaları..
    25. Çalıntı rögar kapakları ile..
    26. AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı
    27. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin..
    28. Adam olacak çocuklar sahnede
    29. Gaün’de Türkiye teknoloji buluşmaları
    30. CHP'de kılıçlar çekildi! İşte Kemal..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız