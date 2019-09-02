Bakan Yardımcısı Tunç başkanlığındaBingöl Üniversitesi PİKOM konuşuldu

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi’nin (PİKOM) çalışmaları Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığında konuşuldu.

BÜ’nün talebi üzerine Tarım ve OrmanBakanlığı’ndaBölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında gerçekleştirilen toplantı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç başkanlığında geniş kapsamlı yapıldı. Bingöl Üniversitesi PİKOM değerlendirme toplantısında Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak,bilgi paylaşımında bulundu.Bakanlığın bir çok genel müdür ve müdür yardımcısı ile Bingöl’den ilgililerin katıldığı toplantı da arıcılık gün boyu konuşuldu.

Bingöl Üniversitesi’nin, ihtisaslaştığı arı ile arı ürünleri ve ekonomik değeri yüksek bitkilerin değerlendirilmesi konularında gerçekleştirdikleri faaliyetleri sunmak üzere toplantı talep ettiğini anımsatan Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç “Bizler de bugün belirtilen konularda ihtisaslaşma sürecini sürdüren Bingöl Üniversitesi’nin gerçekleştirdikleri faaliyetleri dinlemek üzere, ilgili genel müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile bakanlık temsilcileriyle bir araya geldik”dedi.

Rektör Çapak" Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz"

Pilot Üniversite olarak ilan edilmelerinden itibaren sonuç odaklı ve sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Rektör Prof. Dr. Çapak, "Süreç içerisinde alanlarında kendilerini kanıtlamış üniversiteler ile program sürecine direk katkı sağlayacak kurumlar ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri imzaladık. Hedefimiz ilk önce Bingöl balının markalaşmasıyla birlikte, ticari değerinin artırılması için Coğrafi İşaret tescilini almak. Bu süreci proje faaliyetleri ile sürdürmekteyiz. Bununla birlikte iş birliği protokolü imzaladığımız Gebze Teknik Üniversitesi ile Bingöl arı ürünleri ve bazı kozmetik ürünler, Bingöl’de yer alan girişimcilerle propolis ve bal katkılı yeni ürünler ürettik. Ayrıca, Türkiye’de ilk ve tek olan Arı ve Arı Ürünleri Yüksek Lisans ve Doktora programlarını açarak öğrencilerimizi de aldık. Hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Süreç içerisinde gerek bölgeyle ilgili gerekse de arıcıların temel bazı sorunları var. Bu konuda bakanlığınızdan bazı taleplerimiz olacak"diye konuştu.

"Arıcıların sorunları aktarıldı"

Toplantıda, Rektör Çapak, Dr. Veysel Süzerer ve Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer arıcıların sorunlarını aktardı.Sorunların başında ise arı hastalıklarında kullanılan kimyasalların pahalılığı, TARSİM kapsamına arı ölümlerinin dahil olmayışı, kışlatma sürecinde yaşananlar, gezici arıcılık yapanların bölgeleri plansız işgali, yüksek konaklama maliyetleri, baraka, tuvalet, enerji ve su ihtiyaçları, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu desteklerinde yetersizlikler yer aldı.

Dile getirilen sorunların ardından Bakan Yardımcısı Tunç, arıcılıkta karşılaşılan temel sorunlar olduğunu, arıcılık alanında ihtisaslaşmayı sürdüren Bingöl Üniversitesi ile kurulacak koordinasyonlarla sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili genel müdürlüklere talimat vereceğini ve takipte olacağını aktardı.

Toplantının devamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak ikili iş birliği gündeme alındı. Bu kapsamda bal konusunda ileride tebliğlerde yar alması planlanan parametreler, Bingöl balının coğrafi işaret başvurusu, markalaşması, yerel arı ıslahı, gevenin arıcılık ve erozyon mücadelesinde kullanılmasına ilişkin gerçekleştirilmesi planlanan iş birliği çalışmaları hakkında bilgiler verildiği aktarıldı.

Toplantı sonrasında Bingöl Üniversitesi ve TAB arasında Rektör Çapak ile Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle birlikte, TAB’ın süreci içinde yer aldığı arı ıslahı projesinde Bingöl, Bingöl Üniversitesi ve Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği’nin yer alacağı, Ari Terapi merkezleri için ürün üretilmesinde ortak çalışmalar gerçekleştirileceği kaydedildi.