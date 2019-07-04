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Bakan Yardımcısı Sayan'dan "sosyal ağ" uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor"- "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı"

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:32
Bakan Yardımcısı Sayan'dan "sosyal ağ" uyarısı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli uygulamaların önemine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:32
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