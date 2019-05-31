Bakan Yardımcısı Safran, Vali Çakacak’ı ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, beraberindeki heyetle birlikte Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Safran, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bakan Yardımcısı Safran’ı ve beraberindeki heyeti Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildirdi.

Bazı programlara katılmak için ilimize geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Safran ise, Eskişehir’de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu iletti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Safran, diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı.