Bakan yardımcısı Nebati, Ceylanpınar’da Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Nurettin Nebati ve beraberindeki heyet ile birlikte Ceylanpınar ilçesine gitti.

Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Nurettin Nebati ve beraberindeki heyet ile birlikte Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar ilçesine gelen bakan yardımcısı Nebati ve beraberindeki heyeti AK Parti Ceylanpınar belediye başkan adayı Abdullah Aksak Mardin Havaalanı’nda karşıladı. Uzun bir araç kuyruğu eşliğinde Ceylanpınar’a giriş yapan konuklar seçim otobüsü üzerine çıkarak miting alanında bulunan halka seslendi. Yapılan konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışına katılan siyasiler karayolu ile Mardin havaalanına doğru yola çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.