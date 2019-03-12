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Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’e gitti.

12 Mart 2019 Salı 16:27
Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt’e geldi.

 

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt Milletvekili Osman Ören Bakan Yardımcısı Ersoy’u kapıda karşıladı. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra makama geçti. Bakan Yardımcısı Ersoy’u Siirt’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Vali Ali Fuat Atik kente dair genel bilgiler de verdi.

 

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye’nin genel anlamda teröre karşı çok etkin çok yoğun bir mücadele verdiğini belirtti. Ersoy, "Huzurumuzu asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı başta valimizi olmak üzere bütün kamu görevlilerimizi ziyaret etmek bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak önümüzdeki seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için alınan tedbirleri birlikte değerlendirmek üzere ziyarete geldik. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla içişleri bakanlığımızın önderliğinde 7 gün 24 saat 365 gün esasına dayalı olarak bizim huzurumuza, birliğimize, düzenimize, barışımıza, kardeşliğimize musallat olan her ne taraftan gelirse gelsin bütün terör olaylarına karşı etkin mücadele ve kesintisiz operasyon kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Bölgemizde elhamdülillah huzuru çok iyi yakaladık. Güvenliğimizi en üst seviyeye getirdiğimiz bir dönemde arkadaşlarımızla tekrardan bir araya geleceğiz. Kendilerine Siirt’in bugün yakaladığı bu ahenge bu huzura kavuşmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Değerli valimizin önderliğinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Asayiş bakımından güzel çalışmalar yapıldı. Hem terörle mücadele bakımından hem de Siirt halkımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal ve ekonomik katkıların desteklerin verilmesi noktasında çok güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah ağzımızın tadı bozulmadan hizmetle buluşmuş, hizmetle tanışmış Siirt halkımızın ve ilçelerimizin aynı hassasiyetle bizlere destek olacağını ve bu yakaladığımız güven ortamının aynı şekilde devam edeceğini yürekten inanıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:27
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