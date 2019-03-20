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Bakan Yardımcısı Ersoy: "Seçilenler desteği halktan, emri Kandil’den almasın"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Batman’da, "Batman’a bir belediye başkanı seçiyorsak belediye başkanı da işini yapsın, halkına hizmet yapması için gönderilen paraları milletine hizmet için harcasın istiyoruz.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:06
Bakan Yardımcısı Ersoy: "Seçilenler desteği halktan, emri Kandil’den almasın"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Batman’da, "Batman’a bir belediye başkanı seçiyorsak belediye başkanı da işini yapsın, halkına hizmet yapması için gönderilen paraları milletine hizmet için harcasın istiyoruz. Oyu halkından, emri Kandil’den almasın istiyoruz, emri başkasından almasın istiyoruz” dedi.


Çeşitli açılış ve temaslarda bulunmak üzere Batman’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hizmete yeni hizmete giren Batman Belediyesi ilçe otogarı ve İl Sağlık Müdürlüğü 6 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışını yaptı. Bakan Yardımcısı Ersoy’a Batman Valisi Hulusu Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kamu kurum müdürleri ve partililer eşlik etti.


İlçe otogarında konuşma yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Son yıllarda terörle mücadele konusunda derdimiz olan, sızımız olan, ülkemizde ve bölgemizde huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında verdiğimiz mücadelenin çok önemli bir ayağı olarak belediyelerimize kayyım ataması yaptık. Hükümetimizin, ne kadar doğru yaptığını, ne kadar yerinde bir karar verdiğini bu 2 buçuk yılın sonunda hepimiz gözlerimizle gördük. Bizim gerçekten bir tane derdimiz var. Biz bu topraklar içinde, huzur içinde, barış içinde, kardeşlik içinde, refah içinde yaşamak istiyoruz, işimizde aşımızda olmak istiyoruz. Bu ülke sınırları içerisinde neyimiz varsa birlikte paylaşarak mutlu olalım istiyoruz, herkes işini yapsın istiyoruz" diye konuştu.



"Seçtiğiniz belediye başkanlarının yanına illa birileri bir eş başkan tayin ediyor"


Seçilen belediye başkanının işini yapması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Eğer Batman’a bir belediye başkanı seçiyorsak belediye başkanı da işini yapsın, kendisine, halkına hizmet yapması için gönderilen paraları milletine hizmet için harcasın istiyoruz. Oy aldığı insanlara karşı sorumlu olsun istiyoruz. Seçime girerken desteğini istediği insanları seçimden sonra da muhatap alsın istiyoruz. Desteği, oyu halkından emri Kandil’den almasın istiyoruz, emri başkasından almasın istiyoruz. Bu ülkede Edirne’de Sinop’ta, Kütahya’da, Konya’da belediyecilik nasıl yapılıyorsa, niçin yapılıyorsa, hangi amaçlarla hangi araçlarla yapılıyorsa Diyarbakır’da, Batman’da Şırnak’ta da aynı amaçla, aynı araçlarla yapılsın istiyoruz. Niye seçtiğiniz belediye başkanlarının yanına illa birileri bir eş başkan tayin ediyor. Bütün talimatları o veriyor. Niye bir de onların yanına denetçi tayin ediliyor, sizin seçtiğiniz belediye başkanlarını makamlarında tokatlıyorlar. Bunun adı mı demokrasi, bunun adı mı özgürlük? Bunlara isyan ediyoruz. Bunlara karşı çıkıyoruz. Biz Şevket kardeşimize çok yüklü miktarda paralar göndermedik. Sakın yanlış anlamayın, bunu böyle kullanıyorlar. Kayyımlar geldi, paralar gönderildi, hizmet yapıldı, hayır. Kayyımlar paraları doğru yerde kullandılar. Sizlerin hizmeti için kullandılar" şeklinde konuştu.



"Gidilemeyen noktamız kalmadı"


Terörle mücadele ettiklerini kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:


"Geçtiğimiz seçimlerde süreçlerde Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz destekle, kurduğumuz güçlü istikrarlı yapıyla, kararlı yapıyla çok ciddi bir mücadele verdik. Bugün bölgemizde huzur var, bölgemizde güvenlik var, bölgemizde mutluluk var, herkes işinde gücünde. Kimse iş yerini açmaktan korkmuyor. Kimse seyahat etmekten korkmuyor. Kimse sokağa çıkmaktan korkmuyor. Gecelerimiz gündüzlerimiz bir oldu. Güvenlik gerekçesiyle kapalı yolumuz kalmadı. Yerleşime kapalı köyümüz kalmadı. Hayvancılığa kapalı yaylamız kalmadı. Gidilemeyen noktamız kalmadı, devlet her yerde var ve güçlü bir şekilde var olmaya devam ediyor. Bir taraftan bölgemizin kalkınması için huzuru için yapılması gereken ne varsa yapacağız, diğer taraftan terörle mücadelemizde, teröristle mücadelemizde, evlatlarımızın acımadan kanlarını döken 13-14 yaşındaki yavrularımızı dağlara kaldıranlara, acımasızca köylerimize şehirlerimize baskınlar yaparak insanlarımıza acı çektirenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeden, hiçbir şekilde acıma göstermeden kararlılıkla bu bölgede, bölgemizin bu güzel köşesinde sağladığımız huzur ortamını devam ettireceğiz.”


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Batman Belediyesi yeni ilçe otogarı açılışı sonrası Sağlık Müdürlüğü’ne ait 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun açılışını gerçekleştirdi. Batman’daki temaslar sonrası Bakan Yardımcısı Ersoy, Batman’ın Gercüş ilçesine geçti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:06
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