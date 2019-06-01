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Bakan Yardımcısı Ersoy: “184 bin 825 personelimiz trafik denetimlerinde görev alacak”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi Aksaray’da yapılan trafik denetimleri ve uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 21:14
Bakan Yardımcısı Ersoy: “184 bin 825 personelimiz trafik denetimlerinde görev alacak”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi Aksaray’da yapılan trafik denetimleri ve uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi alınan tedbirler, uygulamalar ve trafik önlemleri çalışmalarını incelemek üzere Aksaray’a geldi. Aksaray-Ankara Karayolu ve Adana Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktalarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, sürücüler ve yolcu otobüslerindeki vatandaşlarla da görüşerek bilgilendirme yaptı.



Vali Ali Mantı ve Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte incelemelerini yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, yaptığı açıklamada, “Elhamdülillah şu ana kadar üzücü bir haber yansımadı. İçişleri Bakanlığı olarak bayramımızın daha güzel geçmesi, bayram günlerimizin daha huzurlu, mutlu olması ve acısız bir bayram geçirmemiz için Bakanımızın önderliğinde çok yoğun tedbirler aldık. Bayram tatili 9 gün olmasına rağmen 11 günlük bir planlama yaptık. Vatandaşlarımızın hem tatile gidişlerinde, dönüşlerinde birer günde ilave ederek 11 günlük bir planlama yaptık. Bu süre içinde 101 bin timimiz ve 184 bin 825 personelimiz trafik denetimlerinde görev alacaklar. Yine aynı şekilde bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılarımız, jandarma genel komutanımız, emniyet genel müdürümüz, onların yardımcıları, daire başkanları, illerde valilerimiz, il jandarma komutanlarımız, il emniyet müdürlerimiz, onların yardımcıları, ilçelerimizde kaymakamlarımız, komutan ve müdürlerimiz hepimiz bu bayram süresi içinde sahada olacağız. Gerçekten son dönemde aldığımız önlemlerle trafik kazalarında kayda değer bir düşüş yaşadık. Çok önemli bir acımızdı, sorunumuzdu. Bu soruna ciddi şekilde parmak basmaya ve yılda binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, binlerce ailenin acı çekmesine, yüz binlerce kişinin yaralanmasına neden olan kazalarımıza karşı yoğun önlemler alıyoruz” dedi.


Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra yeniden Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 21:14
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