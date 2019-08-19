Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle Bakan Ersoy'a başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a başsağlığı diledi. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun'un vefatı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la telefonla görüştü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu görüşmede, Dursun'un vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Bakan Ersoy'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.