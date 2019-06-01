Bakan Yardımcısı Çataklı, sürücüleri uyardı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde katıldığı uygulama noktasına sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde katıldığı uygulama noktasına sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı Ilgaz ilçesinde trafik uygulamasına katıldı. Bakan Yardımcısı Çataklı, uygulama noktasında araç sürücülerine dikkatli gitmeleri husunda uyardı. Araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük ve İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Sürücü Seyehat Karnesi’ni veren Çataklı, karne ile çocukların ailelerine not verebileceğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.