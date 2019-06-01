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Bakan Yardımcısı Çataklı: "10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Bayram dolayısıyla kara yollarının hareketli.

01 Haziran 2019 Cumartesi 23:21
Bakan Yardımcısı Çataklı: "10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Bayram dolayısıyla kara yollarının hareketli. Bu sebeple 10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık. Tüm personelimizle karayollarında olacağız” dedi.


Çankırı’da çeşitli yerlerde trafik uygulamalarına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, “Bayram dolayısıyla kara yollarının hareketli. Bu sebeple 10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık. Bütün imkan ve kabiliyetimizle buna hava araçları, helikopterler, drone dahil olmak üzere, bütün personelimizle kara yollarında olacağız. Bu çerçevede arkadaşlarımızın aldığı tedbirlere bakacağız. Hem şoförlerimizi biraz durdurup sohbet edip mola vermelerini sağlamış hem de bayramlarını kutlamış olacağız. Ayrıca yürüttüğümüz kampanyalarımız var. Özellikle gençlerimizin farkındalığını arttırmak adına kırmızı düdük ve karne veriyoruz, şoförlerimizin neler yaptığını evlatlarımız takip etsin bize destek olsunlar diye. Onları da hatırlatmış oluyoruz. Yoğun bir gayret gösteriyoruz" dedi.


Bakan Yardımcısı Çataklı uygulama noktasından sonra şehirden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 23:21
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