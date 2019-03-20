Bakan Yardımcısı Aksu Ormanlı’ya geliyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Kdz. Ereğli’ye bağlı Ormanlı Beldesine geliyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Perşembe günü saat 12.00’da Ormanlı’ya gerçekleştireceği ziyarette önce Ormanlı Belediyesi ziyaret ederken daha sonra Ormanlı esnafını ziyaret edecek. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu son olarak Ormanlı’da kurulu 100 kişinin üzerinde belde sakininin çalıştığı fabrikayı ziyaret ederek üretim hakkında bilgi alacak. Yeni dönemde hayata geçireceği projelerle ilgili Bakan Yardımcısı Aksu’dan destek isteyeceğini belirten Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Aksu yarın Saat 14.00’de Ormanlı Beldemizi ziyarete gelecektir. Sayın Bakan Yardımcımız Aksu ile Ormanlı’mızda yeni dönemde hayata geçireceğimiz projeleri görüşeceğiz. Verecekleri desteklerden dolayı kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum.”