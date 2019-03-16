0553 313 94 23

Bakan yardımcısı Aksu, Develi’de

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi ilçesini ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:08
Bakan yardımcısı Aksu, Develi’de

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi ilçesini ziyaret etti.

 

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Develi ilçesini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksu’yu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar karşıladı.

 

Aksu, ilçe meydanında vatandaşla sohbet etti ve vatandaşlardan 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar’a dua ve destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:08
  1. Kayseri
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    1. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    2. İznik turizmine yeni nefes
    3. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    4. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    5. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    6. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    7. Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı
    8. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    9. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    10. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    11. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    12. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    13. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    14. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    15. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    16. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    17. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    18. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    19. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    20. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    21. Hindistan'a ait İHA düşürüldü
    22. Şahin Elmatepe sakinlerine müjdeler..
    23. FIBA Dünya Kupası'nda kuralar çekildi
    24. Büyük küçük herkesin sorunu; Akne
    25. 12 Dev Adam’ın FIBA Dünya Kupası’ndaki..
    26. Tokat’ta yüksek kesimlere kar yağdı,..
    27. Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1..
    28. e spor nedir? e spor nasıl oynanır?
    29. Sivasspor’da futbolculara 5 gün izin..
    30. Şişli sokaklarında Sarıgül’e sevgi seli
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler