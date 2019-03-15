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Bakan Yardımcısı Aksu, bakanlık kuruluşlarını gezdi

Düzce’de bakanlıpa bağlı kurumları ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, gençlerin aktivitelerine katıldı.

15 Mart 2019 Cuma 20:53
Bakan Yardımcısı Aksu, bakanlık kuruluşlarını gezdi

Düzce’de bakanlıpa bağlı kurumları ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, gençlerin aktivitelerine katıldı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gelecek hafta Düzce’yi ziyaret edecek. Ziyaret öncesinde Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Düzce’ye gelerek bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları gezdi. Gezisi esnasında Düzce Gençlik Spor İL Müdürü Feyzullah Dereci’nin de eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Aksu, İl Müdürlüğü, kısa süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanan Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarını gezerek yurtlarda kalan öğrencilerle sohbet etti.



Ardından 18 Temmuz Stadyumunu ve 18 Temmuz Spor Salonunu da gezen Sinan Aksu, çalışmalar hakkında İl Müdürü Feyzullah Dereci’den bilgi aldı. Gezinin sonunda ise Kiremitocağı Mahallesi’nde bulunan gençlik merkezi’ni gezen Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, merkzede bulunan gençlerle ve gençlerin aileleri ile sohbet etti. Gençlik merkezindeki aktiviteleri de inceleyen Sinan Aksu, zaman zaman aktivitelere katılmayı da ihmal etmedi. Telkari kursunda tahtaya çivi çakan Bakan Yardımcısı Aksu, gençlik merkezi müzik grubunun kısa konserini de dinledi.



Gezisinin sonunda açıklama yapan Sinan Aksu;Ü “Sayın Bakanımız Düzce’ye gelecek. Öncesinde ben bir geleyim, Düzce’de neler yapılıyor, ne gibi tesislerimiz var eksiğimiz var mı bakayım istedim. Sağolsun İl Müdürümüz Feyzullah Dereci, her şeyi fazlasıyla yapmış” dedi.



Gençlik merkezleriyle ilgili olarak ta açıklama yapan Sinan Aksu, “Gençlik merkezlerimiz, gençlerimizin spordan hobi etkinliklerine kadar birçok etkinliğe imza atan kuruluşlarımız. Bu merkezler vasıtasıyla birçok kampanyamızı da hayata geçiriyoruz. Bu yıl içinde ‘Yüzme bilmeyen genç kalmasın’ sloganıyla bir kampanyamızı hayata geçirdik. Böylece gnçlerimizin tamamının yüzme bilen spora meraklı gençler olması için çalışıyoruz. Düzce’de şu an 2 tane gençlik merkezimiz var ancak bu sayıyı artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugün Vali ziyaretimde de söyledim birkaç yer var uygun olan oraların tahsisini yapabilirsen oralara da birer tane gençlik merkezi yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:53
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