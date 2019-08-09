Bakan yardımcıları ve büyükelçiler Ordu'da

ORDU (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Faruk Kaymakcı ve Sedat Önal ile beraberindeki büyükelçiler Ordu'nun Ünye ilçesini ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Kıran, Samsun'da Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nın ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türk büyükelçiler ile Ordu'nun Ünye ilçesine geldi.

Kıran, mevkidaşları ve büyükelçilerle ilçe sahilinde bir süre gezdi, beraberindekilere dondurma ikramında bulundu.

Ziyaret dolayısıyla gazetecilere açıklamada bulunan Kıran, Samsun'da düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'na değinerek, "Bu yılki büyükelçiler toplantımız sahada ve masada güçlü diplomasi temasını taşıyordu. İstiklal mücadelemizin 100. yılı anısına bu yıl konferansımızın bir gününü Samsun’da geçirmek istedik." ifadesini kullandı.

Organizasyonun ardından Ünye'yi de ziyaret etmek istediklerine işaret eden Kıran, "Sağ olsunlar büyükelçilerimiz kırmadılar, Ünye'mizi şereflendirdiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Ünye'miz gerçekten önemli bir anı yaşıyor." diye konuştu.

Ziyarette yer alan büyükelçilerle Ünye İskelesini gezen Kıran, Kaymakcı ve Önal vatandaşlarla sohbet etti.

Heyettekiler, daha sonra Bakırcılar Çarşısı ve Kadılar Yokuşu'nu da gezerek yöresel ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, Letonya, Finlandiya, Gine, Güney Sudan, İsviçre, Bulgaristan, Özbekistan, Roma, Atina ve Zambiya'nın Türkiye büyükelçilerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü ve Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcıları Emre Gönansay ve Erkan Aytun yer aldı.