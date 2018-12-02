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Canlı yayında birbirlerine girdiler! Ukraynalı siyasilerin 'Kerç Boğazı' kavgası

Ukrayna'daki bir televizyon programında konuşan milletvekili 'Kerç Boğazı'ndaki gerginlikten Ukrayna devletini sorumlu tutunca, stüdyoda bulunan bakan yardımcısı ayağa kalkarak vekile tekmeyle karşılık verdi.

02 Aralık 2018 Pazar 06:46

Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşanan kriz ülkedeki siyasileri birbirine düşürdü.

Ülkedeki canlı yayına katılan bir bakan yardımcısı Kerç Boğazı’ndaki konu üzerine ters düşmesi üzerine bir milletvekiline saldırdı.

Ukrayna’nın geçici işgal altındaki topraklarla ilgili Bakan Yardımcısı Yuriy Grımçak, Milletvekili Yevgeny Murayev ile birlikte ZİK kanalında yayınlanan bir programa katıldı.

"Ukrayna, ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesini engelledi"

Murayev programda yaptığı konuşmada yaşanan krizden Ukrayna’yı sorumlu tutarak, "Rusya bu soruna hiç ilgi göstermedi. Ukrayna bu olay sayesinde, hedeflerinden birini başardığını düşünüyorum ki bu da G20 Zirvesi’nde ABD ve Rusya Devlet Başkanı’nın toplantısını engellemekti” ifadelerini kullandı.

Sinirlenen bakan, tekmeyle saldırdı

Bunun üzenine Grımçak yerinden kalkarak Murayev’e saldırdı. Grımçak daha sonra ise milletvekilinin masasına tekme atarak masayı devirdi.

Öte yandan Murayev ise Grımçak’ın hakaretlerine rağmen tavrından taviz vermeyerek konuşmasına devam etti.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 06:46
  1. Ukrayna
  2. kavga

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