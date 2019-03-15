Bakan Varank: Bu hastalıklı ruh halinin bizimle sorunu var!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde halka hitap eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uzun yıllardır Filistinli vatandaşlara İsrail'in uyguladığı zulmü anımsatan Varank, Türkiye'nin tüm mazlumlara destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

“Hastalıklı bir zihinle karşı karşıyayız”

Batılı devletlerin zulümler karşısındaki sessizliklerine dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bu eylemi bireysel bir eylem olarak göremeyiz. Dünyada maalesef İslamofobi düşmanlığı, ırkçılık çok yaygın bir şekilde artarak devam ediyor. Bunu körükleyen Batılı devletler, Batılı ideologlar var. Neredeyse her gün dindaşlarımıza yapılan saldırıları okuyoruz. Sözüm ona demokrasi havarisi Batı'dan bu zalim saldırılara karşı herhangi bir tepki görmüyoruz. Bunları durdurmak üzere bir aksiyon göremiyoruz. Yeni Zelanda'daki bu terörist saldırısı öncesi bir manifesto yayınlıyor. O belgede şunları ifade ediyor. 'Bizim ezeli düşmanımız Türklerin lideri Erdoğan'ı öldürmemiz lazım. Bizim Ayasofya'yı tekrar kendimize alarak o minarelerden kurtulmamız lazım. Türklerin boğazın doğu tarafından yaşamaya hakkı var ama eğer boğazın batı tarafına yani Avrupa'ya geçerlerse, biz gideceğiz onların minarelerini, camilerini yerle bir edeceğiz.' Burada hastalıklı bir zihinle karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm mazlumların liderliğini yaptığını, sessiz yığınların sesi olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye nasıl bütün dünya coğrafyalarında mazlumlara sahip olmak için elinden gelen gayreti gösteriyorsa, ceddimiz bu uygulamaları yüzyıllardır bu topraklarda uyguladılar. Bize tarihimizle övüneceğimiz bir miras bıraktılar. Dolasıyla bu hastalıklı ruh halinin, bu İslam düşmanlığının bizimle sorunu var. Bu topraklarda bizim bayrağımızın dalgalanmasıyla, bu topraklardaki minarelerle, ezan sesiyle zoru var. Ama ben biliyorum ki sizler bu topraklarda ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve ona sahip çıkacaksınız. Çünkü biz bayrağımız için, vatanımız için gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmeye hazırız. Bunu zaten sizler 15 Temmuz'da gösterdiniz. O hain darbe girişiminde yine sizler sokağa çıktınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdunuz. O da darbe yapmaya çalışan teröristlerin hakkından geldi. Allah sizlerden razı olsun."