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Bakan Mustafa Varank'tan operasyon mesajı: "Umutlarını sonlandıracağız!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başlaması artık an meselesi olan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
Bakan Mustafa Varank'tan operasyon mesajı: "Umutlarını sonlandıracağız!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı açıklama;

Ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken, bölgemizdeki meydan okumalarla mücadele ettik, ediyoruz, bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye’nin yaptığı kolay bir iş değil. Ortada tezgah var. Sınırımızın yanında terör devleti kurmak için planlar ve harcamalar yapılıyor. Silah ve mühimmatından tutun da beslenen paralı askerlere harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Sinsice planlar yapıyorlar. Yıllardır bu tezgahı bozmak için her alanda mücadele ediyoruz.

Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi.

Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var. Türkiye, kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır hem de ekonomisini korur.

Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası'nın arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
  1. Mustafa Varank
  2. operasyon

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