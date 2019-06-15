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Bakan Varank’tan iş dünyası ve Anadolu’daki kobilere çağrı: "Teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yapın"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş dünyasına, özellikle de Anadolu’daki KOBİ’lere çağrıda bulunarak, "AR-GE’ye, tasarıma, teknoloji ve dijitalleşmeye mutlaka ama mutlaka yatırım yapmalısınız" dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:30
Bakan Varank’tan iş dünyası ve Anadolu’daki kobilere çağrı: "Teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım yapın"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş dünyasına, özellikle de Anadolu’daki KOBİ’lere çağrıda bulunarak, "AR-GE’ye, tasarıma, teknoloji ve dijitalleşmeye mutlaka ama mutlaka yatırım yapmalısınız" dedi.


Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği istişare toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık olarak sanayici ve girişimcilerin yanında olduklarını belirterek, destek, teşvik, proje ve yatırımların bu amaç doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti. Bakan Varank, "Kat ettiğimiz önemli mesafede, ülkemizde yatırım yapan, üreten ve ihraç eden, istihdam oluşturan sizlerin çok büyük payı var. Anadolu firmaları, Türkiye’nin yazmakta olduğu yeni başarı hikâyesinin kahramanlarıdır" dedi.


Endüstri bölgelerinde yatırım yapma daveti


Dün İstanbul’da, yeni ilan edilen iki ’özel endüstri bölgesinde’ temel attıklarını hatırlatan Varank, "İnanıyoruz ki Endüstri Bölgeleri de gerek sağladığı avantajlar gerekse planlı, sağlıklı ve daha da önemlisi verimli sanayi alanı oluşturma açısından Türk sanayisine sıçrama yaptıracak. Bu vesileyle, siz değerli ASKON üyelerini ve sizlerin şahsınızda tüm iş insanlarımızı teknoparklarımızda, endüstri bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.


Destek modellerinde iyileştirme


Bakan Varank, destek modellerinin iyileştirildiğini belirterek, bu yıldan itibaren özellikle orta-yüksek ve ileri teknoloji alanlarındaki girişimcilere daha fazla destek olunacağını ifade etti. Girişimcilerin, sağladıkları istihdam performansına dayalı olarak destek aldığını anlatan Varank, bu yılın ilk beş ayında, yalnızca KOSGEB eliyle sağlanan destek tutarının 1 milyar lirayı aştığını açıkladı.


20 bin projeye 7.4 milyar liralık destek


Kalkınma Ajanslarının ’Destek Uygulamaları’ kapsamında, bugüne kadar 66 binin üzerinde başvuru alındığını kaydeden Varank, 20 bin projeye 7,4 milyar liralık destek sağladıklarını, yaklaşık 13 milyar liralık yatırım hacmini oluşturduklarını belirtti. Şehirlerdeki yatırım imkanlarının tanıtılması konusunda, ’Yatırım Destek Ofislerinin yetkilendirildiğini anlatan Varank, bu ofisler aracılığıyla ülkemizde 947 doğrudan sermaye yatırımının yapıldığını söyledi.


6 bine yakın yatırım teşvik belgesi


Özellikle imalat alanında en yaygın şekilde kullanılan destek olan yatırım teşvik sistemini daha verimli hale getirmek için de çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Varank, geçtiğimiz yıl 6 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenleyerek yıllara sari 157 milyar lira tutarında sabit yatırıma destek kararı verdiklerini ifade etti.


Yatırımlara proje bazlı destek


Bakan Varank, geçtiğimiz yıl, ’Proje Bazlı Teşvik Sisteminin’ devreye sokulduğunu kaydederek, "Bu sistemde, arz güvenliği sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşüm sağlayacak, yenilikçi ve katma değeri yüksek dev yatırımları proje bazlı olarak destekleniyoruz. Şimdiye kadar destek kararı yayınlanan 19 projenin hayata geçmesiyle, yaklaşık 40 milyar liralık yatırım ve cari açığımızın azaltılmasına ciddi katkılar hedefliyoruz" dedi.


Yeni destek programının amacı


Milli Teknoloji Hamlesi’nin ana sütunlarından biri olan yerlileştirme programına değinen Bakan Varank, "Bu yeni destek programımızın amacı, Türkiye’nin yüksek cari açık verdiği yüksek katma değerli ürünlerin, yine yüksek ve yerli katma değer oranıyla, ülkemizde üretilmesidir. Böylece, titizlikle seçtiğimiz ve 40 Milyar dolar düzeyinde cari açığın kaynağı olan kritik önemi haiz ürünleri destekleyeceğiz. Proje bazlı ve sonuç odaklı bir sistem kurgusuyla seçilecek bu ürünler için uçtan uca AR-GE, ticarileşme, yatırım, üretim ve ihracat süreçlerinin tamamına katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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