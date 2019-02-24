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Bakan Varank'tan gençlere doğum günü ziyareti

Kocaeli'de çeşitli temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İl Gençlik Kolları'nın seçim çalışmalarına da destek verdi- Bakan Varank, yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak 2 gence sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleştirdi- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Gençlik kollarımız, ilk defa oy kullanacak bütün gençlerimizi ziyaret ediyor. Onlara hem haklarını anlatıyorlar hem de AK Parti adına oy talep ediyorlar. Tüm Türkiye'de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de 'Bakan Abi'leri olarak onlara eşlik ediyorum"

24 Şubat 2019 Pazar 10:18
Bakan Varank'tan gençlere doğum günü ziyareti

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları'nın seçim çalışmalarına destek amacıyla ilk defa oy kullanacak 2 genci ziyaret ederek, doğum günlerini kutladı.

Bakan Varank, dün Kocaeli'de sanayicilerle bir araya gelip, Gölcük'te esnaf ziyareti yaptıktan sonra AK Parti İl Gençlik Kolları'nın seçim çalışmalarına destek verdi.

Kocaeli'de, 31 Mart'taki yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak iki gencin evine konuk olan Varank, 18 yaşına giren gençlerin doğum günlerini kutladı.

Bakan Varank'ın "çat kapı" ziyareti karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençler, büyük heyecan yaşadı.

İlk olarak Yahya Kaptan Mahallesi'nde ikamet eden Gizem Kavuncu'nun kapısını çalan Varank, yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak genç kızın doğum gününü tebrik etti.

Türkiye'de bir milyon gencin ilk defa bu seçimde oy kullanacağını belirten Varank, "Cumhurbaşkanımız 'Seçilmek değil, seçmek önemli' diyor. Bu tabii gençlere de bir sorumluluk yüklüyor. Gençlerimiz, şehirleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili oy vermiş olacaklar. İnşallah güzel tercihler yaparız. Sizi de bizi de sevindiren neticelere ulaşırız." diye konuştu.

Bakan Varank, misafirperverliklerinden dolayı Kavuncu ailesine teşekkür ederek, "Bizi evinizde ağırladınız. Her şey vatanımız için, ortak paydamız o. Tekrar doğum günün kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Varank'ı annesiyle evinde ağırlayan Kavuncu da heyecanını "Hiç beklemiyordum. Kalbim çok hızlı atıyor. Alışık olmadığım şeyler." sözleriyle ifade etti.

Sürpriz ziyarette pasta kesilerek, doğum günü kutlaması yapıldı.

- "Gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Bakan Varank, daha sonra 18 yaşına giren Umutcan Keskin'e ziyarette bulundu.

Sürpriz ziyaret konusunda teklifin AK Parti Gençlik Kolları'ndan geldiğini dile getiren Varank, "Ben de düşündüm. Nasıl olur acaba? Bir de böyle işlerde önden bir aranır, haber verilir. Ben ona müsaade etmedim. 'Bizim gideceğimizi kesinlikle söylemeyin.' dedim." diye konuştu.

Varank, ziyaret ettikleri gençlerin doğum günü olmasının ayrı bir sürpriz olduğunu anlatarak, "Gençlik kollarımız ilk defa oy kullanacak bütün gençlerimizi ziyaret ediyor. Onlara hem haklarını anlatıyorlar hem de AK Parti adına oy talep ediyorlar. Tüm Türkiye'de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de 'Bakan Abi'leri olarak onlara eşlik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Varank'tan öğrenci evine ziyaret

Bakan Varank, yerel seçimlerde ilk defa oy kullanacak gençleri ziyaretinin ardından Hacıhızır Mahallesi'nde Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin bulunduğu bir eve konuk oldu.

Mühendislik bölümünde öğrenim gören öğrencilere evde yoğrulan çiğ köfteyi ikram eden Varank, gençlerle bir süre sohbet etti.

Varank, ziyaret ettiği evlerde bir araya geldiği gençlere, Türk bayrağı, isme özel kalem ve Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) maketi hediye etti.

Varank'a, ziyaretlerinde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül de eşlik etti.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:18
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