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Siyaset Bakan Varank'tan dikkat çeken tespit! Muhalefetin 'yerli otomobil' ikiyüzlülüğü
Siyaset

Bakan Varank'tan dikkat çeken tespit! Muhalefetin 'yerli otomobil' ikiyüzlülüğü

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin, yerli otomobil eleştirilerine, "Mahalle baskısı sebebi ile gerçekleri konuşamadığınızı biliyorum." diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 22:45:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Varank, CHP'li Tarhan'ın TOBB'u ziyaretinden duyduğu memnuniyeti anlattı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın TOGG CEO'sunu ziyarettiğini hatırlatarak, "Ben o gün, iktidar muhalefet ayırmaksızın, tüm milletvekillerimizin TOGG'a gururla baktıklarını gördüm ve mutlu oldum." dedi.

CHP'li Tarhan'ın, TOGG'a ziyaretinden günler sonra, TBMM'deki konuşmasında, yerli otomobile ilişkin, "Umut satıyorsunuz." dediğini hatırlatan Bakan Varank, muhalefete ilişkin şu tespitini aktardı: "Mahalle baskısı sebebi ile gerçekleri konuşamadığınızı biliyorum."

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