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Bakan Varank'tan bayram ziyaretleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, vatandaşların çağrılarına yanıt verdi- Bakan Varank, Şehremini Polis Merkez Amirliği'ne yaptığı ziyarette, emniyet personelinin bayramını kutladı

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
Bakan Varank'tan bayram ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışanlarla bayramlaştı.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurulan Beyaz Masa ALO 153'ün konuğu oldu. Bahçelievler Yenibosna'da bulunan çağrı merkezindeki personelin bayramını kutlayan Varank, çalışanlara baklava ikram etti.

Gelen çağrılara yanıt vererek vatandaşların da bayramını kutlayan Varank, çağrı merkezinin amacının, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek olduğunu söyledi.

Varank, "Vatandaşlarımız gerek çağrı gerek sosyal medya vasıtasıyla buraya ulaşarak her türlü dertlerini, temennilerini, dilek ve isteklerini ulaştırabiliyorlar. Günde ortalama 65 bin İstanbulluya hizmet veren bir mekan." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'a hizmete devam etmek istiyoruz"

Çağrı merkezi çalışanlarının fedakar bir şekilde bayram günü nöbet tuttuklarını dile getiren Varank, "İstanbul, konforlu bir bayram geçirsin diye görevlerinin başındalar, çağrıları alıyorlar. Böyle güzel hizmetlerle İstanbul'a hizmete devam etmek istiyoruz." dedi.

Varank, çağrı merkezinde, İstanbul'da yaşayan ve Rize'ye çay toplamaya giden bir kişinin çağrısına yanıt verdi. Hüseyin isimli vatandaşın bayramını kutlayan Varank, "Seçime döneceksin ama değil mi?" sorusuna "Tabii ki. Seçime buradayız." yanıtını aldı. Varank, çay fiyatlarından memnun olduğunu ifade eden vatandaşın ailesine de selam söylemesini istedi.

Ziyarette Bakan Varank'a çalışmalar hakkında bilgi veren İBB Halkla İlişkiler Müdürü Atakan Yılmaz, bu yıl ayda 1 milyonu aşan çağrı aldıklarını belirterek, 25'nci yılını kutlayan merkezin ilk olarak 6 personelle faaliyete başladığını hatırlattı.

- Polis merkezine ziyaret

Bakan Varank'ın Ramazan Bayramı'ndaki ikinci durağı Fatih'teki Şehremini Polis Merkez Amirliği oldu. Burada polislerle bir araya gelen Varank, emniyet personelinin bayramını kutladı ve amirliğin komuta merkezinde incelemelerde bulundu.

Varank, telsizden görevdeki polislere seslenerek, "İstanbul'da bu bayram gününde görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Onların sayesinde İstanbul'da huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine hayırlı bayramlar diliyorum." diye konuştu.

- Keşkek şöleni

Varank ayrıca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Üsküdar'daki Trabzon Şalpazarı Çamlıca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Buradaki keşkek şölenine katılan Varank ve Gül, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de hazır bulunduğu ziyarette hemşehri derneği mensuplarıyla bayramlaştı.

Şalpazarı'na bağlı köylerde yüzyılladır Ramazan Bayramı'nda cami avlusuna kurulan kazanlarda yapılan keşkek, davetlilere ikram ediliyor. İstanbul'daki Şalpazarlılar da bu geleneği devam ettiriyor. Yarma buğday ve etin dövülmesiyle pişirilen keşkek, Türklerin Orta Asya'dan getirdiği lezzetler arasında yer alıyor. Düğün, cenaze, asker uğurlaması gibi törenlerde pişirilen keşkek, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde bulunuyor.


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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
  1. bayram
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