Bakan Varank: "Yapımı 2019'da başlayacak entegre tesis; 1,2 milyar dolar yatırım bedeline sahip olacak."

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28 Kasım 2018 Çarşamba 11:13
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:13
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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